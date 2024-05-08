Югорчан ожидает переменчивая погода в праздничные выходные

В праздничные выходные в Югре ожидается переменная погода с небольшими осадками. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 9 мая, обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Березовском районе возможны сильные осадки, включая дождь, мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °C, местами до -4 °C. Днем также возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +10 до +15 °C, на юге до +21 °C, на севере от +1 до +6 °C. Ветер подует с юго-востока.

В пятницу, 10 мая, на территории региона прогнозируется переменная облачность. В ночные часы местами пройдут умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 °C. Днем столбик термометра поднимется до +6+11 °C, на востоке до +16 °C. Ветер западный 8-13 м/с.

В субботу, 11 мая, небольшие осадки ожидаются как ночью, так и днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -3 °C, при прояснениях может быть до -8 °C, а днем ожидается от +8 до +13 °C, местами от +1 до +6 °C. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы могут достигать 15-18 м/с.