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​Югорчанин потратил на себя выделенные на развитие бизнеса деньги

В ХМАО осудят мужчину за махинации с бизнес-субсидией

​Югорчанин потратил на себя выделенные на развитие бизнеса деньги
Фото: pixabay

В Белоярском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в растрате субсидии на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчине предоставили бюджетную субсидию в размере 350 тысяч рублей. Вместо того, что использовать субсидию для развития предпринимательской деятельности, югорчанин потратил деньги на себя.

«Для подтверждения использования полученной субсидии он предоставил в казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» подложные документы о понесенных затратах», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 94, комментариев: 0
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