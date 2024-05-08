В ХМАО осудят мужчину за махинации с бизнес-субсидией

В Белоярском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в растрате субсидии на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчине предоставили бюджетную субсидию в размере 350 тысяч рублей. Вместо того, что использовать субсидию для развития предпринимательской деятельности, югорчанин потратил деньги на себя.

«Для подтверждения использования полученной субсидии он предоставил в казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» подложные документы о понесенных затратах», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.