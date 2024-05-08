2 500 школьников из Пыть-Яха стали участниками научного фестиваля

Накануне компания СИБУР провела в Пыть-Яхе масштабный образовательный фестиваль «STEAM FEST» для учащихся. Его участниками стали 2 500 школьников, которые на протяжении двух дней увлеченно исследовали природу физических явлений, ставили научные опыты и решали головоломки, сообщает пресс-служба СИБУР.

Среди участников фестиваля были школьники разных возрастов — от первоклассников до одиннадцатиклассников. Присутствующим рассказали увлекательные факты и события из истории науки от Архимеда до наших дней, показанные и рассказанные ведущими в формате шоу, с помощью ярких и зрелищных экспериментов на сцене. Школьники с интересом решали головоломки. Некоторые из них посетили фестиваль дважды.

«Решил, что одного дня мало, и поэтому на второй день я еще раз пришел на фестиваль сам, по своему желанию. Особенно понравились мастер-классы «Инженеры-изобретатели», где мы собирали разные устройства — турель, робота, катапульту. Я люблю собирать такие штуки своими руками, работать с механическими инструментами. Тем более, собранные на занятиях устройства нам можно было забрать с собой домой», — рассказал ученик четвертого класса Дмитрий Савчук.

На фестивале школьников сопровождали учителя, которые тоже прониклись креативным подходом к освоению научных знаний.

«Вопросы и задания были на высоте! Мы с детьми узнали много нового, познакомились со сверстниками из других школ. Особую гордость вызвало то, что наши бабушки и дедушки, будучи пионерами, тоже старались принести пользу экологии – собирали и сдавали в переработку макулатуру, металлолом, тем самым они вносили свой вклад в дело охраны природы», — прокомментировала классный руководитель МБОУ СОШ №5 Муслима Сайфутдинова.

Проект STEAM FEST направлен на развитие в детях прикладных навыков и компетенций, актуальных в современном мире. Отметим, что в 2022 году фестиваль вошел в список финалистов Национального рэнкинга «Наш вклад» (национальный проект «Образование»).