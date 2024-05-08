Какие ограничения действуют в Югре в пожароопасный период

С 26 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе введен пожароопасный период. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов. Установление данного периода основывается на анализе средних пятилетних значений горимости, а также текущих прогнозов погоды от Гидрометцентра, которые предвещают теплую погоду в майские праздники.

В связи с началом пожароопасного сезона жителям и гостям Югры напоминают о запрете использования открытого огня в лесах. Особое внимание уделяется сельскохозяйственным землям, землям запаса и населенным пунктам, где разведение костров возможно только в специально оборудованных местах с соблюдением строгих требований пожарной безопасности.

В рамках мер предосторожности, МЧС России усиливает контроль за соблюдением противопожарного режима, включая проверку состояния участков, предрасположенных к зарастанию сухой травой. Нарушителей, осуществляющих разжигание костров или использующих открытый огонь в неустановленных местах, будут привлекать к административной ответственности.

Подготовка к пожароопасному сезону в регионе проведена основательно. Принят сводный план действий по тушению лесных пожаров, заключены контракты на аренду воздушных судов для мониторинга ситуации и непосредственного тушения огня. Проведены командно-штабные учения, заключены контракты на установку дополнительных камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель», которых на сегодня насчитывается уже 82.

Лесопожарные формирования Югры укомплектованы на 115%, что составляет 313 лесных пожарных и 474 парашютиста-десантника. В диспозицию входит 306 единиц техники и разработано 19 маршрутов авиационного патрулирования. Кроме того, в рамках усиления противопожарных мер в муниципалитетах созданы патрульно-контрольные группы, задействованы беспилотные летательные аппараты для мониторинга.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности могут достигать значительных сумм, вплоть до двух миллионов рублей для юридических лиц, если нарушение приведет к возникновению лесного пожара.

В случае обнаружения признаков возгорания, жители могут обращаться по номеру единого диспетчерского пункта или на горячую линию лесной охраны, а также вызвать службу спасения по номеру 112.