Росгвардейцы Югры разместили на патрульные автомобили портреты героев ВОВ

В Югре ко Дню Победы военнослужащие, сотрудники, ветераны Управления Росгвардии по ХМАО поддержали Всероссийскую патриотическую акцию «Бессмертный автополк». Они разместили портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны на стекла патрульных и личных автомобилей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО.

«Ежегодно в автономном округе военнослужащие и сотрудники ведомства проводят патриотическую акцию «Бессмертный автополк». Это дань памяти югорчанам, которые защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО полковник полиции Евгений Симаков.

Заместитель командира взвода батальона полиции Нижневартовского МОВО старший прапорщик полиции Алексей Корнеев прикрепил на стекло служебной машины фото своего деда — младшего сержанта Лаврентия Корнеева. Он был награжден орденом ВОВ второй степени и медалью «За отвагу».

Старший полицейский этого же отдела вневедомственной охраны сержант полиции Артур Ширезданов разместил на своем патрульном транспорте фото прадеда Евгения Викторова — труженика тыла, который был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».