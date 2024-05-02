Суд обязал югорчанина выплатить миллионный штраф за лесной пожар

Кондинский районный суд вынес приговор местному жителю, по вине которого возник лесной пожар. Мужчину признали виновным в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что ответчик в августе 2022 года, используя во дворе своего дома самодельную печь, допустил возникновение лесного пожара. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 1 млн рублей», - сказано в сообщении.

Прокурор района обратился в суд с требованием взыскать с виновника лесного пожара штраф, соразмерный сумме ущерба. Иск был удовлетворен.

Ранее суд приговорил этого же югорчанина к условному сроку 1 год 6 месяцев.