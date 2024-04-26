В ХМАО ищут нового директора депсоцразвития

В ХМАО начался отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития округа. Предыдущий руководитель ведомства Тереза Пономарева ранее написала заявление на увольнение.
«Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на управленческом портале “Команда Югры”», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».
Отбор кандидатов пройдет в несколько этапов:
- проверка соответствия формальным квалификационным требованиям;
- оценка личностного и профессионального потенциала;
- общественная оценка с участием профессиональных сообществ и общественности; экспертная оценка.
Тех кандидатов, которые по итогам отбора покажут наивысшие результаты, пригласят на собеседование к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Она и примет решение о назначении.
Предыдущий директор департамента социального развития Тереза Пономарева возглавляла ведомство с 2019 года. Она покинула пост с 22 апреля в связи с выходом на пенсию.