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Глава депсоцразвития ХМАО покидает пост

Глава депсоцразвития ХМАО Тереза Пономарева уходит в отставку

Глава депсоцразвития ХМАО покидает пост
Фото: сайт правительства ХМАО

Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева уходит в отставку. Она уже написала заявление на увольнение.

«Ухожу по семейным обстоятельствам. О дальнейших планах сказать не могу, пока поживу без должности», - сообщила Тереза Пономарева изданию Neft. Она добавила, что до конца недели находится в отпуске.

Временно исполнять обязанности главы депсоцразвития будет первый заместитель Светлана Круглова. Конкурс на должность объявят в ближайшее время, отмечает издание.

Ранее стало известно, что пост директора департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО покидает Виктория Семенова. Она возглавляла ведомство с июня 2022 года. Теперь уже бывший главный архитектор Югры планирует переехать в другой регион.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 123, комментариев: 0
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