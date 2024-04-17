Глава депсоцразвития ХМАО Тереза Пономарева уходит в отставку

Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева уходит в отставку. Она уже написала заявление на увольнение.

«Ухожу по семейным обстоятельствам. О дальнейших планах сказать не могу, пока поживу без должности», - сообщила Тереза Пономарева изданию Neft. Она добавила, что до конца недели находится в отпуске.

Временно исполнять обязанности главы депсоцразвития будет первый заместитель Светлана Круглова. Конкурс на должность объявят в ближайшее время, отмечает издание.

Ранее стало известно, что пост директора департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО покидает Виктория Семенова. Она возглавляла ведомство с июня 2022 года. Теперь уже бывший главный архитектор Югры планирует переехать в другой регион.