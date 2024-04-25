Пять поселений Сургутского района находятся в зоне риска подтопления

В Сургутском районе потенциально в зоне риска подтопления находятся пять поселений. Это Сытомино, Локосово, Верхне-Мысовая, Русскинская, Тайлакова. Информация об этом была озвучена в ходе ежегодного выездного рабочего совещания, в котором приняли участие главы поселений и представители администрации муниципалитета.

«В Сытомино в зону подтопления попадают и 78 жилых домов. Поэтому здесь каждый год ведут тщательную подготовку и держат ситуацию под контролем. Также проводят разъяснительную работу с жителями, входящими в зону риска. Если вода разольется и придется развести наплавной мост для того, чтобы пропустить лед, у жителей будет все для комфортного проживания. В поселения привезли с запасом лекарства и продовольствие. Доставили и топливо для котельных, запаса которого хватит на две недели вперед», - рассказали в пресс-службе мэрии Сургутского района.

Также власти проработали вопрос с жителями, которым требуется регулярное медицинское наблюдение. Врачи лянторской городской больницы находятся на связи с пациентами из Лямина, Песчаного и Сытомино. Для экстренных случаев организуют санитарную авиацию.

Мониторинг уровня рек на переправах рек Лямин и Обь в районе села Локосово проводят ежедневно. Также регулярно следят за толщиной льда, чтобы держать ситуацию под контролем. Закрывать полностью понтонную переправу на реке Лямин из-за ледохода в этом году не планируют, но, тем не менее, готовы к любым возможным ситуациям.