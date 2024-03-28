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​Миллион квадратных метров жилья могут появиться в Югре в 2024 году

Текущее исполнение плана ввода жилья в Югре составляет 18%

​Миллион квадратных метров жилья могут появиться в Югре в 2024 году
Фото: siapress.ru

В Югре план ввода жилья в эксплуатацию на 2024 год составляет 1,013 миллионов квадратных метров. На настоящий момент он реализован на 18,5 процентов, об этом стало известно на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

«На 21 марта введено в эксплуатацию 186,8 тысяч квадратных метров, из них 74,5 тысяч квадратных метров − индивидуальное жилищное строительство. Текущее исполнение годового плана составляет 18,4 процентов», – подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.

Один из лидеров по темпам строительства и вводу жилья – Сургутский район. В первом квартале 2024 года исполнение годового плана составляет 26 процентов.

«План у нас 88 тысяч квадратных метров, почти на 40% больше, чем в прошлом году. Мы уже ввели 22 тысячи квадратных метров, благодаря чему план на первый квартал выполнен. Уверен, что выполним и годовой», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По итогам 2023 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Югре ввели 955 300 квадратных метров жилья и 307 многоквартирных домов. Из аварийного фонда в новостройки переехали более десяти тысяч югорчан.

На заседании также обсудили исполнение мероприятий, предусмотренных региональным планом-графиком по защите прав граждан – участников долевого строительства.

Сейчас в Югре пять проблемных объектов. По двум из них в Нефтеюганске и Сургуте права граждан уже восстановлены. По трем объектам (два в Нефтеюганске и один в Сургуте) ведется достройка, 496 человек пока еще ждут свои квартиры. По планам все они получат жилье уже в этом году.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 69, комментариев: 0
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