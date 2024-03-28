Водителей Югры предупредили об ограничении движения на дорогах из-за непогоды

Сегодня, 28 марта, из-за метели и обильного снегопада в ХМАО на дорогах устанавливают ограничения движения. Об этом стало известно в окружной Госавтоинспекции.

«На 576 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района ограничено движение для всех транспортных средств, в направлении Севера до момента приведения проезжей части в безопасное состояние», − говорится в сообщении.

Кроме того, на этом участке дороги движение осуществляется колоннами под контролем Госавтоинспекторов.

ГАИ напоминает автолюбителям быть особенно внимательными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.

− Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, а в условиях снегопада соблюдать безопасный скоростной режим.

− Кроме того, водителям следует обратить особое внимание при проезде пешеходных переходов и вблизи образовательных организаций.

Напоминаем, единый номер телефона вызова экстренных служб реагирования − 112.