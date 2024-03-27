Роспотребнадзор ХМАО: домашние заготовки могут стать причиной ботулизма

Домашние заготовки могут стать причиной ботулизма, сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО. Особую внимательность следует проявить людям, соблюдающим пост. Многие из них в это время используют в пищу осенние заготовки.

«Однако консервы могут послужить фактором передачи опасного заболевания. Так, в городе Иркутске зарегистрированы пищевые отравления с предварительным диагнозом «Ботулизм». Предполагаемым фактором передачи являются консервированные грибы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ботулизм – тяжелое отравление, поражающее центральную нервную систему. При несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.

Чаще всего причиной развития заболевания становятся именно некачественные домашние заготовки. При этом внешний вид, вкус и запах консервов не изменяется. Совсем не обязательно отмечается и вздутие консервных банок.

Рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не отравиться: