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Постящихся югорчан предупредили об опасности ботулизма

Роспотребнадзор ХМАО: домашние заготовки могут стать причиной ботулизма

Постящихся югорчан предупредили об опасности ботулизма
Фото: ru.freepik.com

Домашние заготовки могут стать причиной ботулизма, сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО. Особую внимательность следует проявить людям, соблюдающим пост. Многие из них в это время используют в пищу осенние заготовки.

«Однако консервы могут послужить фактором передачи опасного заболевания. Так, в городе Иркутске зарегистрированы пищевые отравления с предварительным диагнозом «Ботулизм». Предполагаемым фактором передачи являются консервированные грибы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ботулизм – тяжелое отравление, поражающее центральную нервную систему. При несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.

Чаще всего причиной развития заболевания становятся именно некачественные домашние заготовки. При этом внешний вид, вкус и запах консервов не изменяется. Совсем не обязательно отмечается и вздутие консервных банок.

Рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не отравиться:

  • Не покупайте на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках. Зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима.
  • Не покупайте у случайных лиц продукты домашнего копчения: крупные окорока, рыбу (особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды). Из кишечника рыбы при ее неправильной обработке споры легко проникают в толщу мышц.
  • Не готовьте в домашних условиях консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.
  • Не консервируйте продукты с признаками порчи и гнили.
  • Соблюдайте общепринятую технологию приготовления: не уменьшайте количество соли, уксуса, не сокращайте время тепловой обработки.
  • Не ешьте консервы из вздувшихся, подозрительных банок.
  • Храните домашние консервы только в холодильнике или в погребе.
  • Перед употреблением в пищу консервы, приготовленные из опасных продуктов, подвергайте достаточной, в течение 15–20 минут, температурной обработке. Кипячение разрушит токсин, если он образовался в консервах.
  • К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления только после предварительной тепловой обработки.
  • Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы.
  • Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок не выбрасывайте – их необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение.

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Сегодня в 17:16, просмотров: 67, комментариев: 0
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