Аналитики Росстата отметили высокий показатель рождаемости среди женщин Югры старше 30 лет

В Югре за год снизился суммарный коэффициент рождаемости, однако показатели остаются выше среднероссийского. Женщины округа старше 30 лет стали рожать чаще. В тоже время девушки 25-29 лет по-прежнему не горят желанием заводить много детей − показатель среди этой категории находится на достаточно низком уровне, говорится в данных Росстата.

«Годом ранее показатель фиксировался на отметке 1,67, а по итогам 2017 года составлял почти 1,88. В Уральском федеральном округе ХМАО находится на третьем месте по суммарному коэффициенту рождаемости после Ямала (1,95) и Тюменской области (1,72)», − сообщают эксперты.

Подчеркнем, что в России суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году составил 1,41. В 2017 году он был выше − 1,62.

Ранее Наталья Комарова пригласила россиянок в Югру на роды.