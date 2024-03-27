Югорчан предупредили о фейковом аккаунте Натальи Комаровой в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появился фейковый аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Стало известно об очередной попытке злоумышленников создать мой фейковый аккаунт. На этот раз от моего имени поступают сообщения в мессенджере WhatsApp, указанный номер мне не принадлежит», - написала Наталья Комарова.

Она призвала югорчан быть бдительными и не дать обмануть себя.

В начале марта губернатор Югры рассказала, что мошенники копируют ее голос и обзванивают жителей региона. Подобные инциденты в частности зафиксировали в Телеграме. Югорчан призвали не отвечать на звонки с фейкового аккаунта.