Главный приз кинофестиваля «Дух огня» в Югре получил режиссер из Казахстана

В Ханты-Мансийске завершился 22-ой Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм международной программы получила режиссер из Казахстана Асхата Кучинчирекова за работу «Бауырына салу», сообщает телеграм-канал «Мегаполис ЮГРА».

«Фестиваль в очередной раз доказал, что искусство объединяет страны», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Победителем среди российских картин стал Константин Богословский — за работу «Куба, Марина».