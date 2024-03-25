​Березовский и Белоярский районы ХМАО официально стали частью Арктической зоны

Березовский и Белоярский районы ХМАО включили в состав Арктической зоны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Новый статус муниципалитетов позволит создать благоприятные условия для их развития за счет поддержки предпринимателей и реализации дополнительных социальных программ, подчеркнули в пресс-службе окружного правительства.

«Территории перспективны для разработки новых месторождений полезных ископаемых Приполярного Урала, развития лесоперерабатывающей промышленности, энергетики, производства потребительских товаров, продуктов питания, строительных материалов, туристического бизнеса», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Также в ХМАО планируется создание автомобильной дороги Екатеринбург — Урай — Советский — Нягань — Надым, железных дорог Полуночная — Обская — Салехард, Приобье — Салым, Нижневартовск — Усть-Илимск. Выход на Северный морской путь будет укреплять геополитические интересы России в Арктическом регионе.

«Таким образом, автономный округ обеспечит заметное технологическое, транспортно-логистическое, интеллектуальное, кадровое сопровождение движения России в Арктику, Центральную Азию», — добавила глава региона.