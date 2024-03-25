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​Полиция ХМАО сообщила о канале незаконной миграции в Октябрьском районе

Предпринимателя из ХМАО заподозрили в организации канала незаконной миграции

​Полиция ХМАО сообщила о канале незаконной миграции в Октябрьском районе
Фото: pixabay

В Октябрьском районе ХМАО полицейские задержали 51-летнего руководителя промышленного предприятия. Он подозревается в организации канала незаконной миграции, сообщает телеграм-канал регионального УМВД.

По данным ведомства, в компании предпринимателя с октября 2023 года по март 2024-го трудились 12 мигрантов из Средней Азии без оформления необходимых документов.

«Своими действиями подозреваемый создал условия для бесконтрольного нахождения иностранцев на территории страны, позволяющие им уклониться от миграционного контроля со стороны правоохранительных органов», - отметили в пресс-службе полиции.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. Решается вопрос о выдворении иностранцев-нарушителей за пределы РФ.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 103, комментариев: 0
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