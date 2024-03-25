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​Из аптек ХМАО пропало около 20% импортных препаратов

За два года из аптек ХМАО исчезла часть зарубежных лекарств

​Из аптек ХМАО пропало около 20% импортных препаратов
Фото: Центральная аптека Сургут / vk.com

В ХМАО за два года из аптек исчезло около 20% заграничных препаратов. Причина − затрудненная доставка в страну, сообщила «Вестнику» генеральный директор центральной городской аптеки Сургута Зинаида Кулешова.

«За два года много препаратов ушло – порядка 20% наименований. Ушли они не потому, что кто-то «хлопнул дверью», а в основном из-за сложности логистики. Прямого сообщения с европейскими странами у нас нет и приходится доставлять чуть ли не через Китай. Часто препараты уходят с рынка по этой причине», — сообщила она.

Однако о дефиците лекарств не может идти речи, так как на рынке есть отечественные аналоги.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 149, комментариев: 0
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