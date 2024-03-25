На зимниках Березовского и Октябрьского районов отменили ограничения для грузовиков

В Березовском и Октябрьском районах ХМАО с 25 марта отменили ограничения на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах. Ранее их ввели для грузовых транспортных средств в связи с потеплением, сообщает телеграм-канал «Северавтодор».
В Октябрьском районе ограничения отменили на следующих зимниках и переправах:
«п. Сергино - пгт. Андра»;
«пгт. Приобье - с. Перегребное»;
«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»
«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»;
«69 карьер - с. Пальяново»;
«п. Урманный - с. Каменное»
В Березовском районе:
«Газовая трасса - с. Саранпауль»;
«д. Ломбовож - с. Саранпауль»;
«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»;
«д. Сартынья - п.Сосьва»;
«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»;
«п.Сосьва - д. Ломбовож»;
«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»;
«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»;
«пгт. Игрим - д. Анеева»;
«пгт. Игрим - д. Сартынья»;
«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»;
"пгт.Игрим-п.Светлый";
Ледовая переправа ч/з р.Ятрия;
Ледовая переправа ч/з р.Ятрия