На зимниках Березовского и Октябрьского районов отменили ограничения для грузовиков

В Березовском и Октябрьском районах ХМАО с 25 марта отменили ограничения на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах. Ранее их ввели для грузовых транспортных средств в связи с потеплением, сообщает телеграм-канал «Северавтодор».

В Октябрьском районе ограничения отменили на следующих зимниках и переправах:

«п. Сергино - пгт. Андра»;

«пгт. Приобье - с. Перегребное»;

«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»

«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»;

«69 карьер - с. Пальяново»;

«п. Урманный - с. Каменное»

В Березовском районе:

«Газовая трасса - с. Саранпауль»;

«д. Ломбовож - с. Саранпауль»;

«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»;

«д. Сартынья - п.Сосьва»;

«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»;

«п.Сосьва - д. Ломбовож»;

«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»;

«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»;

«пгт. Игрим - д. Анеева»;

«пгт. Игрим - д. Сартынья»;

«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»;

"пгт.Игрим-п.Светлый";

Ледовая переправа ч/з р.Ятрия;

Ледовая переправа ч/з р.Ятрия