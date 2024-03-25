У жителя Пыть-Яха конфисковали Ford Focus за пьяную езду

У жителя Пыть-Яха, который повторно сел за руль пьяным, конфисковали автомобиль Ford Focus. Такое решение вынес городской суд после рассмотрения уголовного дела в отношении мужчины, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Судом установлено, что подсудимый в период неснятой и непогашенной судимости за вождение в нетрезвом состоянии, в январе 2023 г. после употребления спиртных напитков вновь сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции», - сказано в сообщении.

Суд приговорил югорчанина к 2 годам лишения свободы условно. Также ему запретили в течение 6 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Автомобиль осужденного конфисковали и обратили в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.