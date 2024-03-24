Синоптики прогнозируют до -30 градусов в первые дни рабочей недели в ХМАО

Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовили прогноз на первые дни новой рабочей недели в ХМАО. По их данным, ночью столбик термометра опустится до -30 градусов, днем воздух прогреется до +2+7.

В понедельник, 25 марта, ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит -3-8 градусов, на севере -17-22, при прояснениях до -30. Днем также пройдет небольшой снег, в Нижневартовском районе - умеренный. В отдельных районах метель. Столбик термометра покажет -6-11 градусов. На севере похолодает до -19 градусов, местами на юге до +1.

Во вторник, 26 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой и местами умеренный снег. Синоптики прогнозируют в ночные часы -16-21 градус, при прояснениях до -30. Днем пройдут небольшие и местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит -3-8 градусов, местами до +3+7.