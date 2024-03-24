Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП в Сургутском районе

Прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту ДТП с тремя погибшими. На место аварии выезжал и.о. прокурора муниципалитета, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», - говорится в сообщении.

Авария произошла утром 24 марта на 92 км дороги «Сургут-Когалым». По предварительным данным ГИБДД, водитель «Нивы Шевроле» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.

В аварии погиб водитель легкового авто и двое пассажиров - 30-летняя женщина и 9-летний ребенок. Травмы получили 16 человек, уточнил глава регионального депздрава Алексей Добровольский.