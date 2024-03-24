В Югре вырос спрос на электромонтажников и операторов колл-центров

В ХМАО в феврале вырос спрос на электромонтажников, операторов колл-центров и мерчендайзеров. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».

«В феврале 2024 года в ХМАО местные работодатели стали значительно чаще искать электромонтажников (спрос вырос на 177%), операторов колл-центра (+133%) и мерчендайзеров (+121%)», — пишет Ura.ru со ссылкой на сервис.

Также в Югре в феврале выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+113%) и администраторов (+66%).

Средняя зарплата для электромонтажника в регионе составила 105 тысяч рублей, оператора колл-центра — 38 тысяч, мерчендайзера — 46 тысяч. Менеджер по работе с клиентами может в среднем зарабатывать 44 тысячи рублей, администратор - 46 тысяч.