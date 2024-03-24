В Сургутском районе в ДТП погиб 22-летний пассажир «ВАЗа»

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сургутском районе. Авария произошла накануне, 23 марта, на 41 км дороги «Сургут- Лянтор», сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», при совершении обгона допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1975 года рождения», - сказано в сообщении.

В результате аварии погиб 22-летний пассажир первого «ВАЗа». Во второй легковушке пострадала 46-летняя женщина.