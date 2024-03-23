Определились победители гранта губернатора Югры

Итоги конкурса среди ресурсных центров на грант губернатора Югры подведены в регионе: об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова. Так, финансовую поддержку получат 18 центров Нягани, Югорска, Урая, Сургута, Когалыма, Нефтеюганска; а также Октябрьского, Советского, Нефтеюганского, Кондинского и Ханты-Мансийского районов. В списке победителей также шесть региональных центров.

Всего же в сети ресурсных центров Югры 29 организаций, создающих условия для развития некоммерческого сектора. Так, с помощью консультаций они помогают югорчанам формировать инициативы, открывать и развивать новые НКО.

«Победители конкурса проходят обязательную сертификацию на соответствие региональному стандарту, подготовленному Фондом гражданских инициатив Югры. Такую сертификацию ресурсный центр может пройти и по собственному желанию — в прошлом году так поступили 9 муниципальных организаций», — отметила Наталья Комарова.