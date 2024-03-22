В выходные в ХМАО потеплеет до +7 градусов

В предстоящие выходные в ХМАО ожидается резкий перепад температуры. Ночью столбик термометра опустится до -15 градусов, а днем воздух прогреется до +7. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 23 марта, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, при прояснениях до -15. Днем потеплеет до +2+7 градусов, местами на севере -6-11. Ветер подует с юга.

В воскресенье, 24 марта, ожидается облачная погода с прояснениями и местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, дождь. В ночные часы столбик термометра покажет +1-4 градуса, при прояснениях до -14, днем прогнозируется -1+4 градуса, местами до -4-9.