Закрытие зимников и ледовых переправ в ХМАО начнется с 25 марта

В ХМАО с 25 марта начнется поэтапное закрытие зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Первыми для всех видов транспорта закроют зимники и переправы в Кондинском районе. Поэтапное снижение грузоподъемности там началось накануне в связи с потеплением, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

В остальных районах региона действуют ранее введенные ограничения грузоподъемности. Сроки закрытия зимников и переправ будут определены в соответствии с погодным условиями.

«Закрытие зимников планируем на конец марта — начало апреля, но из-за потепления это может произойти раньше. Точная дата не установлена, поскольку все зависит от погоды: если несколько дней будет держаться плюсовая температура и зимник начнет проваливаться, комиссия составит акт и издаст приказ о закрытии», — сообщил директор КУ «Управление автомобильных дорог» Алексей Осинцев.

В местах, где зимники и переправы закроют, выставят запрещающие дорожные знаки и установят искусственные заграждения. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности и строго выполнять требования установленных дорожных знаков. Их нарушение чревато провалами техники под лед.