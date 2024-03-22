В 2023 году югорские осужденные выплатили потерпевшим по искам 15,7 миллионов рублей

В прошлом году югорчане, находившиеся на производстве исправительных колоний округа, возместили по искам своим потерпевшим 15,7 миллионов рублей. Информацию об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Югре.

«В учреждениях создаются необходимые условия для трудоустройства должников в первоочередном порядке. Большую часть суммы иска они погашают за счет средств, которые зарабатывают в исправительных учреждениях», - сказал заместитель начальника УФСИН России по ХМАО-Югре Игорь Костин.

На сегодняшний день вопросы погашения исковых обязательств заключенными в пользу потерпевших и государству — в приоритете. Выплачивать долг обязана почти половина лиц, находящихся в местах лишения свободы Югры.