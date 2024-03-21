В ОСФР по Югре напомнили о компенсации полиса ОСАГО

В 2023 году Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре компенсировало стоимость полиса ОСАГО 269 жителям региона на сумму более одного миллиона рублей.

Компенсация по обязательному автострахованию положена всем гражданам с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Потребность в автомобиле должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).

Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя. Компенсация составляет 50% уплаченной страховой премии по полису ОСАГО.

Если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов, Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и реестр Российского союза автостраховщиков (РСА), то выплата предоставляется автоматически (без заявлений и документов).

«Если сведения в данные информационные базы не поступили, то гражданин или его представитель должны направить заявление через портал госуслуг или обратиться в МФЦ, клиентскую службу Отделения СФР с документами, подтверждающими право на компенсацию. Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его оформления», — пояснила заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.

Подробнее о компенсации стоимости полиса ОСАГО — https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_support/mery_podderzhki/ctp_compensation/