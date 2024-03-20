В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Для жителей Югры электронные устройства по-прежнему остаются желанным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов в регионе выросли на 36% в штуках и на 86% в денежном выражении по сравнению со средней неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Так, число покупок умных часов в округе выросло в 1,8 раз, а фитнес‑браслетов — в 3,5 раза. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в деньгах на 124%. Здесь в списке наиболее частых покупок - Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Взрывной рост накануне праздников показали и продажи умных колонок. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение Яндекс Станциям с Алисой в версии «Лайт» и «Мини+».

Категория смартфонов росла медленнее остальных и демонстрировала самый скромный прирост в преддверии праздников — 42% в денежном эквиваленте.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.