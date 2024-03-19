В 18 муниципалитетах ХМАО пройдут ярмарки трудоустройства

Югра примет первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарки пройдут одновременно в 18 муниципалитетах округа, а также на стенде ХМАО на выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Основная цель ярмарки — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке наряду с вакансиями будут представлены возможности современной службы занятости, площадки партнеров», - сказано в сообщении.

На ярмарке ожидаются соискатели и работодатели из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Участники смогут сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. Также в рамках ярмарки состоятся мастер-классы и круглые столы. Будут работать консультационные и профориентационные площадки. Узнать подробности можно здесь.

В прошлом году ярмарки трудоустройства также прошли в 18 муниципалитетах ХМАО. 171 работодатель предложил 932 вакансии. Например, в Ханты-Мансийске работали такие площадки, как «Водоканал», «Военный комиссариат», АО «ЮТЭК-Региональные сети».