Загадочный приз ждет некоторых участников Викторины «Достижения Югры» после 20 марта

Некоторые участники Викторины «Достижения Югры» могут получить подарок-сюрприз после 20 марта. Как оказалось, не все югорчане забрали ценные призы на избирательных участках.

«Поздравляем! Ваш подарок подарок-сюрприз!». Пройти по ней и узнать о подарке можно будет не ранее 20 марта», − говорится в сообщении югорчан, которые так и не получили подарки в дни голосования.

Организаторы не спешат раскрывать все подробности и сохраняют интригу. Но вот забирать свой приз придется самостоятельно. Адрес пункта выдачи будет известен послезавтра.

Ранее мы рассказывали, что у участников викторины был шанс получить квартиры, автомобили, гаджеты, бытовую технику и сертификаты до 30 тысяч рублей. Жителям Югры обещали миллион подарков.