В Нягани случилась авария с пострадавшими из-за неправильного маневра

В минувшие сутки, 18 марта, на проспекте Нефтяников в Нягани в ДТП получили травмы два водителя. Спровоцировал аварию владелец «Chevrolet». Он столкнулся с автомобилем «Kia» при выполнении разворота в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 07:45 на проспекте Нефтяников в городе Нягань, 39-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» вне перекрестка и в нарушении правил, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Kia», под управлением 70-летнего водителя», — указали ГАИ.

Также на дорогах Югры за прошедшие сутки зарегистрировали пять ДТП, в которых два человека погибли и пять — получили травмы.

Полиция задержала 14 водителей с признаками опьянения, 36 за выезд на встречную полосу, и 34 — за нарушение правил перевозки детей.