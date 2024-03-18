Четыре незаконных свалки обнаружили рядом с югорским поселком

Прокуратура обнаружила четыре незаконных свалки рядом с поселком Зеленоборск. Администрация муниципалитета убрала мусорные завалы только после обращения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Югорская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства администрацией г.п. Зеленоборск. В ходе проверки установлены четыре несанкционированные свалки на территории городского поселения, в том числе расположенные в непосредственной близости к лесам», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Регулярная очистка земель от отходов - обязанность местных властей, подчеркнули в прокуратуре. Однако администрация поселка долгое время не принимала меры по ликвидации указанных свалок.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию убрать мусорные завалы. Суд иск удовлетворил, после чего свалки ликвидировали.