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​Из-за ситуации с туберкулезом югорчан призывают раньше обращаться за медпомощью

За год в Югре выявили больше 500 случаев туберкулеза

​Из-за ситуации с туберкулезом югорчан призывают раньше обращаться за медпомощью
Фото: ru.freepik.com

В Югре наблюдается снижение числа заболевших туберкулезом. За 2023 года выявлено 506 человек с этим диагнозом. В общей сложности сейчас на учете состоит 946 больных югорчан. Но, по словам врачей, есть другая тревожная тенденция: пациенты поздно обращаются за помощью, что усложняет ситуацию, сообщили в Депздраве округа.

«Эпидемиологическая обстановка во многом определяется уровнем организации своевременного выявления больных туберкулезом. Охват профилактическими осмотрами на туберкулез от подлежащего населения с применением всех методов обследования в 2023 году в автономном округе составил почти 92%. Удельный вес больных, выявленных при проверочных обследованиях, 63,6 %»,– поделился статистикой главный фтизиатр Югры Евгений Ревякин.

Немногие знают, но туберкулез, помимо легких, может поражать и другие органы. Среди распространенных симптомов − постепенно нарастающая слабость, утомляемость, потеря веса, повышение температуры (зачастую небольшое), кашель и боль в груди. При обнаружении подобных призраков стоит обратиться к специалистам. Как минимум пройти флюорографию.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 49, комментариев: 0
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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