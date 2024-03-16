СК призвал югорских коммунальщиков очистить крыши зданий от снега и наледи

В ХМАО следственный комитет обратил внимание коммунальных служб на снег и наледь на крышах зданий. В ведомстве призвали своевременно проводить очистку крыш, чтобы не случилось трагедии.

«Следственное управление призывает руководителей организаций, управляющих компаний и коммунальных служб, владельцев зданий организовать качественную и своевременную работу по очистке крыш от снега и наледи, при этом обеспечивать во время таких работ ограничение прохода граждан в опасных зонах, а также контроль за качеством уборки», - сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Жителей региона просят быть осторожными и внимательными: не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. В результате схода снега или наледи с крыш они рискуют пострадать больше, чем взрослые, поскольку не всегда могут быстро среагировать на возможную опасность, подчеркнули в ведомстве.