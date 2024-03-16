Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в ХМАО 18 марта

В ХМАО с 18 марта стартует первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция продлится до 29 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Одна из главных задач акции – привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ», - сказано в сообщении.

Югорчан просят делиться информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики. Обращаться можно по телефону доверия УМВД России по ХМАО - 8 (3467) 398-300.