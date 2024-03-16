Мэрия Нефтеюганска установила в доме пандус по требованию суда

Житель Нефтеюганска с инвалидностью обратился в прокуратуру с жалобой. Мужчина сообщил, что в подъезде многоквартирного дома, где он живет, нет пандуса. Из-за этого югорчанин, который передвигается на инвалидной коляске, не может самостоятельно выходить из дома.

«Однако орган местного самоуправления мер к обеспечению доступности объекта жилищной инфраструктуры для маломобильных групп населения не принял», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать местную администрацию устранить нарушение. Суд иск удовлетворил. После этого в подъезде дома оборудовали пандус.