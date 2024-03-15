Новым руководителем ЮРЭКС станет выходец из «Россети Тюмень»

Правительство Югры с 15 марта досрочно прекратило полномочия генерального директора АО «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭКС) Алексея Киреева. Новым руководителем станет Андрей Соловьев – директор филиала «Россети Тюмень» – компании «Энергокомплекс», пишет «Правда УрФО».

По данным издания, в ближайшие две недели исполнять обязанности гендиректора ЮРЭКС будет его заместитель Сергей Садков. Андрей Соловьев займет должность с 30 марта.

Алексей Киреев возглавил «Югорскую региональную электросетевую компанию» в апреле прошлого года. Согласно распоряжению окружного правительства, он должен был руководить предприятием до 20 апреля 2026 года.