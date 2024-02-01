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В аэропорту Нижневартовска на 11 часов задержали самолет Utair

Прокуратура заинтересовалась 11-часовой задержкой рейса Нижневартовск - Ханты-Мансийск

В аэропорту Нижневартовска на 11 часов задержали самолет Utair
Фото: ru.freepik.com

Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту 11-часовой задержки рейса Нижневартовск - Ханты-Мансийск. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь сегодня, 1 февраля, в 8:50, но отправку перенесли на 20:00, сообщает телеграм-канал ведомства.

«01.02.2024 в аэропорту города Нижневартовска задерживается к отправке рейс номер ЮТ-316 авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Нижневартовск - Ханты-Мансийск. Причина - необходимая подготовка воздушного судна под рейс», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, двадцать пассажиров разместили в гостинице «Аэрофлот», остальные ожидают отправки рейса дома.

Сургутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение авиаперевозчиком требований законодательства, добавили в ведомстве.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 149, комментариев: 0
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