В Урае ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ

С сегодняшнего дня в Урае запретили все массовые мероприятия в школах и детсадах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Местным жителям рекомендовали носить маски, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях. Ввести кабинетную систему обучения. Продлить строгую групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях. Продолжить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотрев соблюдение «входного фильтра», − говорится в публикации в соцсетях.

Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен на 88%.