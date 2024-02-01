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Все массовые мероприятия в школах и детсадах Урая запретили из-за вспышки ОРВИ

В Урае ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ

Все массовые мероприятия в школах и детсадах Урая запретили из-за вспышки ОРВИ
Фото: ru.freepik.com

С сегодняшнего дня в Урае запретили все массовые мероприятия в школах и детсадах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Местным жителям рекомендовали носить маски, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях. Ввести кабинетную систему обучения. Продлить строгую групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях. Продолжить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотрев соблюдение «входного фильтра», − говорится в публикации в соцсетях.

Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен на 88%.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 117, комментариев: 0
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