Одну из школ Нягани закрыли на карантин из-за пневмонии

Школу №3 Нягани закрыли на карантин из-за массового заболевания учеников внебольничной пневмонией. Школьников перевели на дистанционное обучение до 2 декабря, сообщил глава города Иван Ямашев.

«В школе №3 наблюдается неблагополучная эпидостановка - выявлено 19 случаев внебольничной пневмонии среди учеников. В связи с этим принято решение о переходе учащихся на дистанционное обучение по 2 декабря включительно», - написал Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В течение десяти дней во всех помещениях образовательного учреждения проведут дезинфекцию, промоют систему вентиляции.

По данным Ugoria.tv, с диагнозом «пневмония» в Няганскую окружную больницу госпитализировали семь учеников школы, остальные проходят амбулаторное лечение.