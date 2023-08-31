В Югре прошла традиционная церемония награждения нефтяников

Традиционная ежегодная церемония «Черное золото Югры», в ходе которой награждаются лучшие нефтяники и нефтекомпании округа, прошла в Ханты-Мансийске. Как обычно, случилось это незадолго до одного из главных праздников региона – Дня нефтяной и газовой промышленности. Ключевые награды вручала губернатор Наталья Комарова.

В своей приветственной речи она отметила, что в этом году исполнилось 75 лет с начала масштабных геологораздевочных работ, 70 лет – с открытия первого газового месторождения в Западной Сибири, и 50 лет – с запуска крупнейшего нефтепровода «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск».

В 2022 году в Югре добыто 223 млн тонн нефти (на 7,3 млн тонн больше, чем годом ранее) – это 41,7 процента от всего российского «черного золота». При этом каждая пятая тонна, добытая в Югре, относится к трудноизвлекаемой. Кроме того, из недр достали 33 млрд кубометров газа. Нефтегазодобывающие компании заплатили в бюджеты всех уровней 3,7 трлн рублей, а также инвестировали в регион 953 млрд рублей, и еще высадили 14 миллионов деревьев.

Стоит отметить и другие крупные цифры – на 1 января 2023 года накопленная добыча нефти с момента освоения югорских запасов превысила 12,5 млрд тонн. В Югре действует 484 месторождения, из них чисто нефтяных – 421. На них работают 46 предприятий, из которых 28 относится к вертикально интегрированным. Также в регионе работают девять газоперерабатывающих предприятий, шесть – по переработке нефти, и еще один завод стабилизации газового конденсата.

«При поддержке нефтегазодобывающих организаций меняется облик Югры за счет новых дорог, домов, школ, детских садов, спортивных площадок, благоустроенных дворов, – цитирует Наталью Комарову департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. – Укрепляем научную, производственную и социальную инфраструктуру. В этом году в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина Югра определена одним из базовых регионов России по изучению и освоению Арктики. Создаем инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК». Его миссия – достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе, разработка передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, проведение научных исследований в области здоровьесбережения. Это приоритетные государственные задачи».

Торжественная часть продолжилась вручением разнообразных наград. Их получали как работники нефтегазовой сферы, так и предприятия. «Сегодня нефтегазовый комплекс Югры формирует основу энергетической безопасности России и является важным элементом мирового нефтяного рынка, – отметил первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев. – Движущая сила этих отраслевых результатов – работники нефтегазодобывающих компаний, те, кто ежедневно отдает работе силы и энергию». Он вручил награды во множестве номинаций – лучший бурильщик, лучший оператор по добыче нефти и газа, лучший оператор по поддержанию пластового давления, лучший оператор технических установок, лучшая буровая бригада – и еще более десятка подобных наименований, в каждом из которых герои получили заслуженные награды.

А Наталья Комарова чествовала компании. Так, лучшим партнером округа в социально-экономической сфере и лучшим предприятием по работе с коренным населением стал «ЛУКОКЛ-Западная Сибирь». Самая динамично развивающаяся крупная нефтекомпания – «Газпромнефть-Хантос». Победителем в номинации «Лучшие работодатель нефтегазового комплекса» стал «РН-Юганскнефтегаз». Ну а «Сургутнефтегаз» стал сильнейшей компанией по эффективности работы с недрами, а также победителем всего конкурса «Черное золото Югры». Переходящий кубок «Компания года» Наталья Комарова вручила генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову.