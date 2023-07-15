Только 13% жителей ХМАО против инициативы о пересадке депутатов на отечественные автомобили

Большинство югорчан считают правильным решением пересадить депутатов на автомобили отечественных марок. Такой ответ в ходе опроса SuperJob дали 74% жителей региона. 13% не поддерживают подобную идею.

«Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (67%). Чаще всего же инициативу поддерживают горожане с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (86%). Владельцы иномарок выступали за инициативу чуть чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (79 и 75% соответственно)», – рассказали представители SuperJob.