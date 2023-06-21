На загородной автодороге в Югре пострадал 29-летний мужчина на «Subaru»

В минувшие сутки, 20 июня, в ДТП на автодороге «Юг» в Югре получил травмы 29-летний водитель на «Subaru». Авария произошла из-за того, что мужчина не учел дорожные и метеорологические условия.

«Около 15:10 на 182 км автодороги «Юг» в Кондинском районе, 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Subaru», по предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель Subaru получил травмы», − передают в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, ранее в Советском районе водитель на полной скорости сбил лося.