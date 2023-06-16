В Урае ребенок получил травмы после того, как его сбил внедорожник

В Урае водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. По информации ГАИ Югры, 60-летний автомобилист, выезжая со двора дома, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая передвигалась по ходу движения автомобиля.

Несовершеннолетняя получила травмы.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, том числе 1 несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 170 водителей и 45 – за нарушение правил перевозки детей.