В Нижневартовске погиб рабочий - проводится проверка

В Нижневартовске организована процессуальная проверка по факту гибели жителя поселка Излучинск. Он получил смертельные травмы в ходе выполнения работ на территории строительной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 10 июня. Предварительно установлено, что стропальщик занимался транспортировкой бетонной сваи. Во время транспортировки конструкция сломалась пополам и придавила рабочего. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался в реанимационном отделении.

«В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ на данном объекте, будет дана правовая оценка», - отметили в пресс-службе ведомства.