7 лет колонии грозит вахтовику, ограбившему игровой терминал в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело о грабеже в отношении 42-летнего жителя Свердловской области. Ему грозит 7 лет колонии за нападение с ломом на игровой автомат, сообщает пресс-служба ОМВД по Пыть-Яху.

В конце апреля в городскую полицию обратилась местная жительница и сообщила, что в 5-м микрорайоне неизвестный мужчина с предметом, похожим на топор, вскрыл платежный терминал и скрылся. Подозреваемый попытался скрыться на поезде, но полицейские задержали его и вернули в Пыть-Ях.

Мужчина рассказал, что накануне грабежа купил билет на поезд, чтобы уехать домой после вахтовой работы. В ожидании поезда он зашел в один из магазинов в центре города, увидел у входа развлекательный терминал и решил испытать судьбу. За 15 минут игры вахтовик спустил около 50 тысяч рублей, сильно разозлился и решил любыми способами вернуть деньги.

«Злоумышленник купил в строительном магазине колун и лом-гвоздодер и направился к магазину, где находился многофункциональный терминал. Он выволок терминал на улицу и путем взлома вскрыл аппарат и вытащил купюроприемник, откуда извлек денежные средства. После чего скрылся с места преступления в сторону железнодорожного вокзала», - рассказали в пресс-службе полиции.

Уточняется, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.