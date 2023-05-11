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В ХМАО потушили все природные пожары

Власти Югры: действующих природных пожаров на территории округа нет

В ХМАО потушили все природные пожары
телеграм-канал "Депнедра ХМАО"

В Югре за прошедшие сутки потушили четыре возгорания на площади 786 га. Действующих природных пожаров на территории региона нет, сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

«По состоянию на утро четверга на территории автономного округа действующих пожаров не обнаружено. За прошедшие сутки в Югре ликвидировано четыре возгорания на площади 786 га», - говорится в сообщении.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, всего в этом году в округе произошло 7 лесных пожаров на площади 52,5 га и 35 ландшафтных на площади 2,5 тыс. га. В региональном ГУ МЧС по ХМАО отмечали, что практически 99% природных пожаров сейчас возникают по вине человека. За майские праздники на жителей округа составили 38 административных протоколов - они заплатят штрафы на сумму 350 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 106, комментариев: 0
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