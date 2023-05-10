350 тысяч рублей заплатят югорчане за нарушение противопожарных запретов

Сотрудники МЧС составили на жителей Югры за майские праздники 38 административных протоколов. Они заплатят штрафы на сумму 350 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по ХМАО.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас практически 99% природных пожаров возникают по вине человека.

«Самые распространенные природные пожары – это травяные палы, которые быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Многие не задумываются о последствиях, а ведь огонь, подхваченный ветром, превращается в неуправляемую стихию, которая уничтожает все на своем пути, создает угрозу здоровью и жизни людей, населенным пунктам, садоводствам, лесным массивам», - говорится в сообщении.

Уточняется, что потушить огонь подручными средствами практически невозможно.